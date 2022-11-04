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Украинский политолог: "До блэкаута осталось две-три калибровки"

Мир

От наступления "блэкаута по-украински" Незалежную отделяют два-три ракетных удара по энергетической инфраструктуре, заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Украинский политолог: "До блэкаута осталось две-три калибровки"

По его словам, энергосистема страны вот-вот перейдёт на "кустовой режим" работы, и тогда большая часть Украины будет сидеть без света.

"У нас нет сложностей с генерацией. У нас проблемы с распределением электроэнергии, с её доставкой потребителю. Потому что разрушены многие поля трансформаторов, — пояснил Бортник в эфире канала "Знай". — Из-за этого мы будем одновременно переживать и профицит, и дефицит электроэнергии. Регионы, близкие к АЭС и работающим электростанциям, не смогут потребить столько, сколько они производят. А до остальных электричество не дойдёт, его там вообще не будет.

Поэтому блэкаут по-украински может быть очень специфический".

Украинский политолог заранее извинился перед жителями, которым света не достанется, и попросил их "не удивляться", что где-то и уличное освещение будет работать, и транспорт ходить, а кого-то накроет мрак.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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