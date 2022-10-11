Анпилогов: Украине грозит полный блэкаут из-за действий России

Политолог Алексей Анпилогов оценил ракетные удары, обрушившиеся на украинскую энергосистему утром 10 октября.

По мнению эксперта, удары ВС РФ не были направлены на полное уничтожение украинской энергетики. Скорее, они носили характер последнего предупреждения, цитирует Анпилогова газета "ВЗГЛЯД".

Тем не менее, в настоящий момент Украина приблизилась к состоянию блэкаута, и руководство страны должно сделать для себя определённые выводы.

Анпилогов предупредил, что если киевские власти и дальше будут вести политику террора в отношении РФ, то от украинской энергетики ничего не останется.

Эксперт добавил, что сейчас положение Украины ещё больше осложнилось, потому что она лишилась своего последнего экспортного товара, ведь для того, чтобы продолжать поставки электроэнергии за рубеж, ей уже не хватит ресурсов.