Данные сайта отслеживания воздушного движения FlightRadar24 свидетельствуют о том, что во вторник заправщик ВВС США "нарисовал" фаллический символ в воздухе возле нескольких российских военных объектов в Сирии, пишет Business Insider.
Boeing KC-135R Stratotanker в 14.15 совершил вылет из международного аэропорта Ханьи. Спустя час, во время полёта над побережьем Кипра и Ливана, самолёт приступил к 2-часовому перемещению по траектории, "напоминающей фаллос", после чего совершил посадку в Ханье в 18.45.
Полёт был совершён недалеко от побережья Сирии, где дислоцируются военные базы России: в порту Тартус расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, а на авиабазе Хмеймим — истребители Су-35 и Су-57, пишет источник.
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