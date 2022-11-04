Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВС РФ уничтожили дроном "Ланцет" украинский военный катер
В Николаеве ракетой поражён штаб подразделения иностранных наёмников
Украинские военные обстреляли посёлок Октябрьский в Белгородской области
Mash: элитная 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ испытывает нехватку вооружений
В Херсонской области найден тайник с 18 противотанковыми гранатомётами
Офицер "Кракена"* при сдаче в плен умолял не трогать и не убивать
Симоньян мечтает о единении украинцев и русских в "светлом и сытом Киеве"
The Washington Post: войска ВС РФ укрепляют Херсон и готовят город к обороне
WSJ: США и их союзники определились с условиями применения потолка цен на нефть

Boeing ВВС США изобразил неприличный жест в воздухе у военных баз ВС РФ в Сирии

Мир

Данные сайта отслеживания воздушного движения FlightRadar24 свидетельствуют о том, что во вторник заправщик ВВС США "нарисовал" фаллический символ в воздухе возле нескольких российских военных объектов в Сирии, пишет Business Insider.

Boeing KC-135R Stratotanker в 14.15 совершил вылет из международного аэропорта Ханьи. Спустя час, во время полёта над побережьем Кипра и Ливана, самолёт приступил к 2-часовому перемещению по траектории, "напоминающей фаллос", после чего совершил посадку в Ханье в 18.45.

Полёт был совершён недалеко от побережья Сирии, где дислоцируются военные базы России: в порту Тартус расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, а на авиабазе Хмеймим — истребители Су-35 и Су-57, пишет источник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении

На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".

Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении
Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне
Мир. Новости мира
Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне
Военные новости
"Жест доброй воли" или ловушка? Херсон готовит сюрприз
Силовые структуры
Онуфриенко заявил, что войска ВС РФ вынудили ВСУ отойти из-под Херсона
Любовь Степушова После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
The Times: Три человека убедили Путина начать СВО на Украине
Силовые структуры
Полковник Алёхин: генерал Суровикин сменил тактику войск РФ в зоне спецоперации
RV: ВС России уничтожили технику и базу польских наёмников в Запорожье
Силовые структуры
RV: ВС России уничтожили технику и базу польских наёмников в Запорожье
Последние материалы
Отит у домашнего питомца может начаться в холодное время года
Украинские военные обстреляли посёлок Октябрьский в Белгородской области
Mash: элитная 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ испытывает нехватку вооружений
В Херсонской области найден тайник с 18 противотанковыми гранатомётами
Офицер "Кракена"* при сдаче в плен умолял не трогать и не убивать
Симоньян мечтает о единении украинцев и русских в "светлом и сытом Киеве"
Boeing ВВС США изобразил неприличный жест в воздухе у военных баз ВС РФ в Сирии
The Washington Post: войска ВС РФ укрепляют Херсон и готовят город к обороне
WSJ: США и их союзники определились с условиями применения потолка цен на нефть
Эрдоган: Запад рассуждает о гуманности, а РФ бесплатно отправит зерно в Африку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников