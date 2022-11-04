Boeing ВВС США изобразил неприличный жест в воздухе у военных баз ВС РФ в Сирии

Данные сайта отслеживания воздушного движения FlightRadar24 свидетельствуют о том, что во вторник заправщик ВВС США "нарисовал" фаллический символ в воздухе возле нескольких российских военных объектов в Сирии, пишет Business Insider.

Boeing KC-135R Stratotanker в 14.15 совершил вылет из международного аэропорта Ханьи. Спустя час, во время полёта над побережьем Кипра и Ливана, самолёт приступил к 2-часовому перемещению по траектории, "напоминающей фаллос", после чего совершил посадку в Ханье в 18.45.

Полёт был совершён недалеко от побережья Сирии, где дислоцируются военные базы России: в порту Тартус расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, а на авиабазе Хмеймим — истребители Су-35 и Су-57, пишет источник.