Посол Антонов: Россия видит угрозу распространения потолка цен на газ и металлы

Запад способен распространить механизмы ценовых ограничений на поставки газа и металлов из РФ. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В интервью National Interest он отметил, что США и их партнёры пойдут на такие меры, если инициатива, связанная с введением потолка цен на нефть, принесёт положительный результат.

"В случае внедрения этого механизма никто не сможет гарантировать, что в будущем его попытаются распространить сначала на газ, потом на металлы и в конечном итоге на любые типы товаров, которые интересны Западу", — прокомментировал дипломат.

Посол также добавил, что Россия не собирается продавать энергоресурсы себе в убыток. Кроме того, он подчеркнул: ограничительные меры, принимаемые Западом на фоне украинского конфликта, приводят к обратному эффекту и болезненно сказываются на экономической ситуации в разных странах.

Ранее Антонов сообщил, что теракт на "Северных потоках" был нацелен на полное разрушение энергетических связей между РФ и Европой.