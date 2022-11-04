Антонов: подрыв "Северных потоков" призван разрушить связи России с ЕС

Подрыв газопровода "Северный поток" был нацелен на полное разрушение энергетических отношений между Россией и Евросоюзом, пояснил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Как подчеркнул представитель дипмиссии, теперь Европа вынуждена закупать энергоносители по завышенным ценам.

"Очевидно, что этот акт саботажа был направлен на полный разрыв взаимовыгодных энергетических связей между Европой и Россией. Цель состояла в том, что радикальным образом переориентировать региональных потребителей на дорогостоящие ресурсы", — пояснил Антонов в интервью National Interest.

При этом по словам посла, в проигрыше оказалась отнюдь не российская сторона или высшие эшелоны европейской власти, а рядовые граждане Евросоюза.