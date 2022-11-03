Громов: на подготовку ударной группировки ВС РФ в Белоруссии уйдёт три месяца

Российские войска, которые находятся на территории Белоруссии, не представляют угрозы для Украины. Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его мнению, чтобы сформировать ударные группировки для осуществления наступательных действий необходимо время.

"В ближайшие недели это не ожидается. Мы считаем, это может быть не ранее чем через два-три месяца", — цитирует слова Громова "Страна.ua".

Он убеждён, что своими действиями в Белоруссии Россия пытается отвлечь внимание Украины.