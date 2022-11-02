Боевики ВСУ заявили, что заехали на территорию Белоруссии на бронетехнике

В Сети появилось видео, которое сняли украинские военнослужащие. Солдаты утверждают, что они якобы пересекли границу Белоруссии и заехали на территорию страны на бронетехнике. Более того, по мнению боевиков ВСУ, военные пограничники настолько испугались, что "попрятались", когда увидели украинскую армию.

"Поехали на белорусов глянуть. Они спрятались! Думают, это уже наступление!" — заявляет оператор видео.

Командование ВСУ подчёркивало, что все дороги между двумя странами заминированы и перекрыты заграждениями.