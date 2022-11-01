Генерал США Ходжес: Украина восстановит суверенитет над Крымом летом 2023 года

Украина восстановит суверенитет над всей территорией к концу лета следующего года. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес. Также, по его мнению, в 2023 году Крым перейдёт под контроль киевского режима.

Генерал убеждён, что через несколько недель украинские войска "отбросят" российскую армию, затем командование ВСУ приступит к рассмотрению следующих шагов для "освобождения" Крыма.

"Я бы хотел, чтобы США предоставили Украине танки Abrams, а Германия — танки Leopard. Я слышал все отговорки по поводу того, почему это нельзя сделать. Поставка Украине танков Abrams позволят украинской армии добиться успеха на своей территории", — заявил Ходжес.