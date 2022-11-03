Песков: возвращение РФ в зерновую сделку не означает её продления

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, то, что Россия вновь участвует в зерновой сделке вовсе не означает, что она будет продлена, а оговоренный срок её действия ещё не закончился.

"Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента, но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки", — пояснил этот вопрос журналистам Песков.

Представитель Кремля уточнил, что решение о её продлении будет приниматься после оценки участия всех сторон и соблюдаемых ими договорённостей. Только после этого можно будет что-то решать в этом плане, добавил Песков.