Песков озвучил условие участия РФ в зерновой сделке: свободный вывоз удобрений

Россия согласна вернуться в зерновую сделку, если для экспорта её удобрений будут устранены все возможные препятствия. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Ликвидация прямых и косвенных препятствий на пути российского экспорта удобрений в зарубежные страны — это первое (условие возвращения России к зерновой сделке)", — сказал Песков.

Он добавил, что до настоящего момента эта часть соглашения не выполнялась, и Россия ощущает на себе прямые и косвенные трудности в плане экспорта удобрений.

Вторым условием продолжения участия России в вывозе украинского зерна Песков назвал обеспечение безопасности.

"А второе — это действия украинских военных с использованием в боевых целях коридора движения коммерческих судов, что ставит под угрозу безопасность, и в этих условиях Россия не может просто ее гарантировать для этих судов. Именно такую роль гаранта Россия на себя в контексте сделки взяла", — отметил Песков в разговоре с журналистами.