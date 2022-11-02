Зеленский: с Россией нужно выстраивать "очень прагматичные" отношения

По мнению украинского президента Владимира Зеленского, Киеву следует выстраивать максимально "прагматичные" отношения с Россией.

Президент Украины заявил, что не желает больше договариваться с РФ, потому что, по его мнению, "это ни к чему хорошему не приведёт". По этой причине Зеленский, по его признанию, настроен на построение исключительно "прагматичных" отношений.

"Мы там уже были (в договоренности с Россией — Прим. ред.). Там для нас никаких новых сюрпризов. Я знаю конец истории. Я не хочу ждать концовки. Потому что это будет несчастливый конец, когда имеешь дело с этой страной, с этим "соседом". Поэтому хватит. Мы должны строить очень прагматичные отношения", — сказал Зеленский в интервью Чешскому телевидению, запись которого была опубликована в Telegram-канале лидера Украины.

Украинский лидер добавил, что некоторые страны хотели бы, чтобы Киев возобновил диалог с Россией, однако лично для него это, по его признанию, не имеет никакого значения.