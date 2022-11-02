Зеленский назвал главной ошибкой Украины отсутствие сильной системы безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главной ошибкой украинской политики тот факт, что за 30 лет независимости стране не удалось построить сильную систему безопасности.

"Мы в течение последних 30 лет независимости не строили сильной системы безопасности, потому что мы не ожидали от них (России. — Прим. ред.) настолько агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", — сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер призвал руководство западных стран выгнать Россию из "Большой двадцатки" за приостановку участия Москвы в зерновой сделке.