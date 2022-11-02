Президент Украины Владимир Зеленский назвал главной ошибкой украинской политики тот факт, что за 30 лет независимости стране не удалось построить сильную систему безопасности.
"Мы в течение последних 30 лет независимости не строили сильной системы безопасности, потому что мы не ожидали от них (России. — Прим. ред.) настолько агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", — сказал Зеленский.
Ранее украинский лидер призвал руководство западных стран выгнать Россию из "Большой двадцатки" за приостановку участия Москвы в зерновой сделке.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.