Захарова: на Украине воюют более 8 тысяч наёмников из 60 стран

По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на стороне Киева воюют более 8 тысяч иностранных наёмников, приехавших на Украину из более чем 60 стран мира.

Захарова напомнила, что воевать в качестве наёмников запрещено во многих государствах на законодательном уровне.

"По имеющейся информации, за восемь месяцев они рекрутировали свыше 8 тысяч наемников более из чем 60 государств. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. И это несмотря на то, что во многих странах наёмничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков были, как уже передавали наши военные, уничтожены, столько же вернулись домой", — сказала Захарова, выступая на еженедельном брифинге.

Представитель ведомства рассказала, что Запад верует наёмников через специальные структуры в Британии и США, французские частные военные компании и зарубежные экстремистские организации.

Захарова напомнила, что такая активная вовлечённость Запада в украинский конфликт лишь затягивает боевые действия, и превращает его в одну из сторон боевых действий.