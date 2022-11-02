По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на стороне Киева воюют более 8 тысяч иностранных наёмников, приехавших на Украину из более чем 60 стран мира.
Захарова напомнила, что воевать в качестве наёмников запрещено во многих государствах на законодательном уровне.
"По имеющейся информации, за восемь месяцев они рекрутировали свыше 8 тысяч наемников более из чем 60 государств. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. И это несмотря на то, что во многих странах наёмничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков были, как уже передавали наши военные, уничтожены, столько же вернулись домой", — сказала Захарова, выступая на еженедельном брифинге.
Представитель ведомства рассказала, что Запад верует наёмников через специальные структуры в Британии и США, французские частные военные компании и зарубежные экстремистские организации.
Захарова напомнила, что такая активная вовлечённость Запада в украинский конфликт лишь затягивает боевые действия, и превращает его в одну из сторон боевых действий.
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