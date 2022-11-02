Пользователи немецких соцсетей посчитали идиотом посла Украины в Германии Алексея Макеева, после того, как он назвал Россию террористическим государством. Они сравнили его с предыдущим украинским послом Андреем Мельником.
Один из комментаторов заметил, что террористическим государством и лакеем США, наоборот, является Украина.
Другой добавил, что можно было оставить и Мельника, который делал такие же глупые заявления.
"Все дипломаты на Украине идиоты, и их просто отправляют в Германию?" — задал вопрос ещё один пользователь.
Напомним, ранее Макеев в соцсети назвал Россию террористическим государством и призвал привлечь её к ответственности.
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