Немцы резко ответили послу Украины Макееву, который оскорбил Россию

Пользователи немецких соцсетей посчитали идиотом посла Украины в Германии Алексея Макеева, после того, как он назвал Россию террористическим государством. Они сравнили его с предыдущим украинским послом Андреем Мельником.

Один из комментаторов заметил, что террористическим государством и лакеем США, наоборот, является Украина.

Другой добавил, что можно было оставить и Мельника, который делал такие же глупые заявления.

"Все дипломаты на Украине идиоты, и их просто отправляют в Германию?" — задал вопрос ещё один пользователь.

Напомним, ранее Макеев в соцсети назвал Россию террористическим государством и призвал привлечь её к ответственности.