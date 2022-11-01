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Seznam Zpravy: жители Чехии "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине

Мир

Многие жители Чехии уже открыто заявляют, что "сыты по горло" последствиями украинского конфликта. Об этом пишет Seznam Zpravy.

Seznam Zpravy: жители Чехии "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине

Автор материала Ян Странски отметил, что чехи изменили своё отношение к ситуации на Украине. По его словам, в своих квартирах, в общественных пространствах и на рабочих местах люди всё чаще сообщают о снижении интереса к конфликту. Как пояснил журналист, жители республики убеждены в том, что участники противостояния должны сами разбираться со своими проблемами.

Кроме того, он подчеркнул: граждане Чехии стали регулярно жаловаться на дорогую электроэнергию и усталость от кризиса.

"Чем дальше длится конфликт, тем больше чехов сыты им по горло", — заключил Странски.

Ранее стало известно, что Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины на фоне энергокризиса. По данным Foreign Policy, власти этих стран опасаются роста социальных волнений.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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