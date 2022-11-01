Seznam Zpravy: жители Чехии "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине

Многие жители Чехии уже открыто заявляют, что "сыты по горло" последствиями украинского конфликта. Об этом пишет Seznam Zpravy.

Автор материала Ян Странски отметил, что чехи изменили своё отношение к ситуации на Украине. По его словам, в своих квартирах, в общественных пространствах и на рабочих местах люди всё чаще сообщают о снижении интереса к конфликту. Как пояснил журналист, жители республики убеждены в том, что участники противостояния должны сами разбираться со своими проблемами.

Кроме того, он подчеркнул: граждане Чехии стали регулярно жаловаться на дорогую электроэнергию и усталость от кризиса.

"Чем дальше длится конфликт, тем больше чехов сыты им по горло", — заключил Странски.

Ранее стало известно, что Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины на фоне энергокризиса. По данным Foreign Policy, власти этих стран опасаются роста социальных волнений.