Власти Чехии и Словакии могут прекратить поддержку Киева в связи с ростом стоимости энергоресурсов. Об этом пишет Foreign Policy.
По словам автора материала Тима Гослинга, Прага и Братислава опасаются социальных волнений на фоне сложной экономической ситуации.
"Существует риск, что поддержка Украины со стороны Чехии и Словакии ослабнет", — подчёркивается в материале.
Обозреватель также не исключил, что в этих государствах к власти придут партии, разделяющие действия России на международной арене.
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