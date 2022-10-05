FP: Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины на фоне энергокризиса

Власти Чехии и Словакии могут прекратить поддержку Киева в связи с ростом стоимости энергоресурсов. Об этом пишет Foreign Policy.

По словам автора материала Тима Гослинга, Прага и Братислава опасаются социальных волнений на фоне сложной экономической ситуации.

"Существует риск, что поддержка Украины со стороны Чехии и Словакии ослабнет", — подчёркивается в материале.

Обозреватель также не исключил, что в этих государствах к власти придут партии, разделяющие действия России на международной арене.