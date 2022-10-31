ГА ООН: Израиль должен отказаться от ядерного оружия

Первый комитет Генассамблеи ООН по итогам первоначального голосования по "израильской резолюции" призвал Тель-Авив передать свою ядерную инфраструктуру в ведомство МАГАТЭ.

Согласно информации, за такое решение проголосовали участники ГА ООН следующим образом:

за — 152 страны,

против — пять государств.

воздержались — 24 страны.

"Пятью странами, которые выступили против принятой в пятницу резолюции о "риске распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке", были: Канада, Израиль, Микронезия, Палау и Соединённые Штаты", — пишет израильское издание The Jerusalem Post.

При этом авторы отмечают, что Израиль никогда не признавал, что владеет ядерным арсеналом, однако, резолюцию направили против Тель-Авива, а не Ирана.