Первый комитет Генассамблеи ООН по итогам первоначального голосования по "израильской резолюции" призвал Тель-Авив передать свою ядерную инфраструктуру в ведомство МАГАТЭ.
Согласно информации, за такое решение проголосовали участники ГА ООН следующим образом:
"Пятью странами, которые выступили против принятой в пятницу резолюции о "риске распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке", были: Канада, Израиль, Микронезия, Палау и Соединённые Штаты", — пишет израильское издание The Jerusalem Post.
При этом авторы отмечают, что Израиль никогда не признавал, что владеет ядерным арсеналом, однако, резолюцию направили против Тель-Авива, а не Ирана.
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