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Киев обратился к Белому дому с просьбой надавить на Израиль и убедить его начать поставки оружия Украине, а также проконтролировать соблюдение израильской стороной антироссийских санкций. Об этом сообщил украинский посол Евгений Ковальчук, которого цитирует издание Hill.

"Американцы — единственные, кого Израиль слушает", — сказал Ковальчук.

Журналисты издания добавили, что Ковальчук постоянно держит связь с американским послом Томасом Найдсом, считая его, по его собственному признанию, "своим секретным оружием", которое должно помочь добиться от Израиля оказания военной помощи Украине.

Ковальчук добавил, что соблюдение Израилем антироссийских санкций также вызывает сомнения у Киева, который настаивает на проверке этого аспекта администрацией лидера США Джо Байдена.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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