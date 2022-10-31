На севере Австралии США собираются разместить до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщает телеканал ABC.
Построить объекты для этого Вашингтон хочет на авиабазе Тиндал, отмечает издание.
Канал приводит заявление ВВС США. В военном ведомстве назвали размещение бомбардировщиков американских самолётов в Австралии сильным сигналом противникам о способности проецировать смертоносную авиацию.
Сотрудник Центра для новой американской безопасности также заявил, что наличие бомбардировщиков, которые потенциально способны "атаковать материковый Китай", может быть очень важным для отправки сигнала Китаю в связи с его возможными действиями в отношении Тайваня.
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