ABC: США разместят в Австралии бомбардировщики, способные нести ядерное оружие

На севере Австралии США собираются разместить до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщает телеканал ABC.

Построить объекты для этого Вашингтон хочет на авиабазе Тиндал, отмечает издание.

Канал приводит заявление ВВС США. В военном ведомстве назвали размещение бомбардировщиков американских самолётов в Австралии сильным сигналом противникам о способности проецировать смертоносную авиацию.

Сотрудник Центра для новой американской безопасности также заявил, что наличие бомбардировщиков, которые потенциально способны "атаковать материковый Китай", может быть очень важным для отправки сигнала Китаю в связи с его возможными действиями в отношении Тайваня.