По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, желание России безвозмездно организовать поставки зерна в бедные страны является "голодным пиаром".
Этого Кулебе показалось мало, и он также обвинил Россию в "краже украинского зерна".
"Голодный пиар России. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тыс. т зерна (скорее всего, украденного из Украины) в течение следующих четырёх месяцев", — написал Кулеба в Twitter*.
Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев проинформировал о готовности России в течение четырёх месяцев бесплатно поставить 500 тысяч тонн зерна в бедные страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что почти всё зерно, вывезенное с Украины, было направлено в ЕС, и только совсем малую его часть получают бедные страны.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.