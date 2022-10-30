Кулеба: намерение РФ бесплатно снабжать зерном бедные страны — "голодный пиар"

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, желание России безвозмездно организовать поставки зерна в бедные страны является "голодным пиаром".

Этого Кулебе показалось мало, и он также обвинил Россию в "краже украинского зерна".

"Голодный пиар России. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тыс. т зерна (скорее всего, украденного из Украины) в течение следующих четырёх месяцев", — написал Кулеба в Twitter*.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев проинформировал о готовности России в течение четырёх месяцев бесплатно поставить 500 тысяч тонн зерна в бедные страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что почти всё зерно, вывезенное с Украины, было направлено в ЕС, и только совсем малую его часть получают бедные страны.

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