Зеленский рассказал новому премьеру Италии о ситуации на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что побеседовал с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони, проинформировав её о текущих проблемах страны и пригласив нанести визит в Киев.

Также украинский президент выразил надежду на продолжение сотрудничества его страны с Италией.

"Я поздравил Джорджу Мелони с ее назначением на пост премьер-министра Италии. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Я рассказал ей про ситуацию в нашей стране и пригласил ее посетить Украину", - говорится в сообщении на странице Зеленского в Twitter*.

Мелони стала главой итальянского правительства и заодно первой женщиной-премьером этой страны 25 сентября.

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