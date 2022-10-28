Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что побеседовал с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони, проинформировав её о текущих проблемах страны и пригласив нанести визит в Киев.
Также украинский президент выразил надежду на продолжение сотрудничества его страны с Италией.
"Я поздравил Джорджу Мелони с ее назначением на пост премьер-министра Италии. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Я рассказал ей про ситуацию в нашей стране и пригласил ее посетить Украину", - говорится в сообщении на странице Зеленского в Twitter*.
Мелони стала главой итальянского правительства и заодно первой женщиной-премьером этой страны 25 сентября.
* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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