Итальянцы в корне изменили своё отношение к украинскому кризису и способам его преодоления. Теперь большая их часть (60%) хочет, чтобы Киев согласился возобновить мирные переговоры с Россией, и только 27% итальянцев настаивают на военном решении проблемы.
О изменении в мировоззрении граждан Италии по отношению к Киеву пишет автор Маттео Миланези для издания Nicola Porro.
"Это потрясающая цифра, учитывая, как конфликт изображали с конца февраля. Говорили, что это противостояние между Азией и Европой, возвращение холодной войны, очередное смещение западного геополитического центра тяжести", — отметил обозреватель.
Автор уверен, что на перемену в настроении жителей Италии оказал влияние энергетический кризис. При этом он напомнил, что недавно избранный итальянский премьер Джорджа Мелони выступает за разрешение конфликта на Украине вооружённым путём, предлагая и дальше оказывать Киеву военную помощь.
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