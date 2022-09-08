Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что хотел бы стать посредником для урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире популярного итальянского ток-шоу.
Отмечается, что в эту компанию он приглашает бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.
"С Меркель я хотел бы попытаться стать посредниками, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", — сказал Берлускони.
Он также добавил, что экономических потерь для Кремля от санкций пока не видит.
По его мнению, президент России Владимир Путин "абсолютно способен" противостоять санкциям и ограничению цены на газ.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.