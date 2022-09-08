Берлускони заявил о желании помочь урегулировать конфликт России и Украины

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что хотел бы стать посредником для урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире популярного итальянского ток-шоу.

Отмечается, что в эту компанию он приглашает бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

"С Меркель я хотел бы попытаться стать посредниками, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", — сказал Берлускони.

Он также добавил, что экономических потерь для Кремля от санкций пока не видит.

По его мнению, президент России Владимир Путин "абсолютно способен" противостоять санкциям и ограничению цены на газ.