ВСУ обстреляли физико-технический институт в центре Донецка из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли физико-технический институт в центре Донецка из РСЗО "Град".

Корреспондент "Соловьёв Live" Евгения рассказал, что в 14:30 был зафиксирован обстрел Ворошиловского района Донецка. Вооружённые Силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО "Град" Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина. По предварительной информации пострадавших, к счастью, нет.