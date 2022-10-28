ВСУ обстреляли физико-технический институт в центре Донецка из РСЗО "Град".
Корреспондент "Соловьёв Live" Евгения рассказал, что в 14:30 был зафиксирован обстрел Ворошиловского района Донецка. Вооружённые Силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО "Град" Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина. По предварительной информации пострадавших, к счастью, нет.
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