Минздрав региона сообщает, что ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне.
В Минздраве Херсонской области сообщили, что украинские боевики в очередной раз обстреляли город. В этот раз ударам подвергся областной онкодиспансер. По словам представителя учреждения, пострадавших нет.
"На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал", — заявил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильимиев.
На кадрах с места видно, что ракета ВСУ торчит прямо из брусчатки на территории заведения.
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