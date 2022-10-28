ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне

Минздрав региона сообщает, что ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне.

В Минздраве Херсонской области сообщили, что украинские боевики в очередной раз обстреляли город. В этот раз ударам подвергся областной онкодиспансер. По словам представителя учреждения, пострадавших нет.

"На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал", — заявил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильимиев.

На кадрах с места видно, что ракета ВСУ торчит прямо из брусчатки на территории заведения.