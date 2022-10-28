Fox News: Украина нужна американским демократам для достижения своих амбиций

Американские демократы воспринимают Украину в качестве площадки для достижения своих амбиций в политике. Об этом сообщил ведущий Fox News Такер Карлсон.

По его словам, Украина не является демократическим государством. Поддержка Киева со стороны демократов — это попытка добиться внутриполитического успеха, считает журналист.

Он также напомнил, что недавно либералы потребовали от президента США Джо Байдена инициировать прямой диалог с РФ для урегулирования украинского конфликта. Как пояснил ведущий, демократов "взбесило" здравое предложение.

Карлсон убеждён: именно по этой причине письмо практически мгновенно было отозвано, а его появление сочли ошибкой.