Американские демократы воспринимают Украину в качестве площадки для достижения своих амбиций в политике. Об этом сообщил ведущий Fox News Такер Карлсон.
По его словам, Украина не является демократическим государством. Поддержка Киева со стороны демократов — это попытка добиться внутриполитического успеха, считает журналист.
Он также напомнил, что недавно либералы потребовали от президента США Джо Байдена инициировать прямой диалог с РФ для урегулирования украинского конфликта. Как пояснил ведущий, демократов "взбесило" здравое предложение.
Карлсон убеждён: именно по этой причине письмо практически мгновенно было отозвано, а его появление сочли ошибкой.
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