США и НАТО периодически заявляют о своих грандиозных планах на Арктику, но Вашингтон не в состоянии в этом вопросе противостоять мощностям России, заявили международные аналитики.
Регион экономически выгодный, но для освоения крайне тяжёлый. И если Россия, долгое время развивала это направление, то Штаты оказались абсолютно не готовы отстаивать свои амбиции.
"У России около 40 ледоколов, а у нас только один… У России огромная протяжённость границы в Северном Ледовитом океане, которую она сейчас до чёртиков милитаризует", — цитирует InfoBrics сенатора США Ангуса Кинга.
По мнению политика, подобное противостояние может превратить Арктику в зону конфликта. Однако, как отмечают аналитики, на территории региона хранятся полезные ископаемые на два триллиона долларов, поэтому США будут искать пути контроля над территорией.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.