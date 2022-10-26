InfoBrics: США уступают РФ в вопросе Арктики — "у них 40 ледоколов, у нас один"

США и НАТО периодически заявляют о своих грандиозных планах на Арктику, но Вашингтон не в состоянии в этом вопросе противостоять мощностям России, заявили международные аналитики.

Регион экономически выгодный, но для освоения крайне тяжёлый. И если Россия, долгое время развивала это направление, то Штаты оказались абсолютно не готовы отстаивать свои амбиции.

"У России около 40 ледоколов, а у нас только один… У России огромная протяжённость границы в Северном Ледовитом океане, которую она сейчас до чёртиков милитаризует", — цитирует InfoBrics сенатора США Ангуса Кинга.

По мнению политика, подобное противостояние может превратить Арктику в зону конфликта. Однако, как отмечают аналитики, на территории региона хранятся полезные ископаемые на два триллиона долларов, поэтому США будут искать пути контроля над территорией.