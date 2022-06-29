Антироссийская компания Евросоюза из-за которой быстрыми темпами растут цены на продовольствие в странах Европы, вынуждает жителей выходить на массовые протесты. По словам международных аналитиков, это опасный сигнал не только для ЕС, но и НАТО.
Так, к примеру, недавно в Испании десятки людей вышли на митинг против Североатлантического альянса и обвинили блок в равнодушии к европейским жителям.
"Тысячи людей собрались на бульваре Пасео-дель-Прадо в Мадриде, держа в руках испанские флаги и скандируя "Нет НАТО" и "Базы НАТО — вон". Протесты были многопартийными", — пишет InfoBrics. — По всей Европе граждане страдают от последствий антироссийской политики, которую европейские власти решил принять из-за американского давления. Люди, похоже, понимают, что НАТО не интересует Европу".
По мнению аналитиков, масштабы протестов будут только нарастать, если европейское правительство останется "глухим" к требованиям граждан.
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