InfoBrics: НАТО не интересует ЕС — протесты из-за антироссийской риторики растут

Антироссийская компания Евросоюза из-за которой быстрыми темпами растут цены на продовольствие в странах Европы, вынуждает жителей выходить на массовые протесты. По словам международных аналитиков, это опасный сигнал не только для ЕС, но и НАТО.

Так, к примеру, недавно в Испании десятки людей вышли на митинг против Североатлантического альянса и обвинили блок в равнодушии к европейским жителям.

"Тысячи людей собрались на бульваре Пасео-дель-Прадо в Мадриде, держа в руках испанские флаги и скандируя "Нет НАТО" и "Базы НАТО — вон". Протесты были многопартийными", — пишет InfoBrics. — По всей Европе граждане страдают от последствий антироссийской политики, которую европейские власти решил принять из-за американского давления. Люди, похоже, понимают, что НАТО не интересует Европу".

По мнению аналитиков, масштабы протестов будут только нарастать, если европейское правительство останется "глухим" к требованиям граждан.