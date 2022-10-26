Власти Турции планируют провести саммит министров энергетики России и ФРГ в декабре 2022 года. Об этом пишет Aydınlık.
По информации издания, встреча состоится в Стамбуле. В статье сказано, что Берлин и Москва уже получили соответствующее приглашение.
"Мы хотим собрать вместе министров энергетики России и Германии", — сказал председатель исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллах Дегер.
Он также добавил, что дворец Чираган рассматривается в качестве потенциальной площадки для диалога.
Дегер допустил участие иностранных корпораций в саммите.
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