Aydınlık: Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и ФРГ

Власти Турции планируют провести саммит министров энергетики России и ФРГ в декабре 2022 года. Об этом пишет Aydınlık.

По информации издания, встреча состоится в Стамбуле. В статье сказано, что Берлин и Москва уже получили соответствующее приглашение.

"Мы хотим собрать вместе министров энергетики России и Германии", — сказал председатель исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллах Дегер.

Он также добавил, что дворец Чираган рассматривается в качестве потенциальной площадки для диалога.

Дегер допустил участие иностранных корпораций в саммите.