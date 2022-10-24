Полковник СВР в отставке Андрей Безруков оценил пророссийский ажиотаж в Индии.
Миллионы индийцев в своих социальных сетях высказывают пророссийскую позицию и защищают интересы Москвы жёстче, чем дипломаты РФ. В студии Владимира Соловьёва бывший разведчик заявил, что излишне осторожная дипломатия России может привести к опасным последствиям.
"Политика остается осторожной, нейтральной, оправдательной и реагирующей. Так дальше нельзя. Пора, наконец, показать зубы во всех плоскостях", — заявил Безруков.
По мнению Безрукова, индийские сайты доносят позицию Москвы намного лучше, чем "мидовские источники". Он заявил, что от этой осторожности и аккуратности нужно срочно отходить.
"Пока миллионы индийцев поднимают пророссийский ажиотаж, мы не можем или, скорее, почему-то не хотим постоять за себя", — цитирует Безрукова ФАН.
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