Нарышкин: вера США в способность долго противостоять России на Украине опасна

Вашингтон убеждён в своей способности долго противостоять России на Украине, однако такая позиция может привести к опасным последствиям. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Открывая выставку к 60-летию Карибского кризиса в столичном музее Вооружённых сил РФ, он подчеркнул: американские элиты бросают в "костёр" боевых действий огромное количество украинских граждан и иностранных наёмников.

По его словам, Штаты убеждены в том, что они могут ещё на протяжении долгого времени проявлять агрессию в отношении РФ.

"Такая близорукая убеждённость чревата самыми опасными последствиями", — считает директор СВР.

Как пояснил Нарышкин, сегодня в США нет политика, похожего на экс-президента страны Джона Кеннеди, который согласился принять шаги для прекращения противостояния между Москвой и Вашингтоном в период Карибского кризиса в 1962 году.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что стремление Штатов к военно-стратегическому превосходству негативно влияет на мировую ситуацию. Дипломат сравнил текущую международную обстановку с Карибским кризисом.