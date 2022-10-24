Вашингтон убеждён в своей способности долго противостоять России на Украине, однако такая позиция может привести к опасным последствиям. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Открывая выставку к 60-летию Карибского кризиса в столичном музее Вооружённых сил РФ, он подчеркнул: американские элиты бросают в "костёр" боевых действий огромное количество украинских граждан и иностранных наёмников.
По его словам, Штаты убеждены в том, что они могут ещё на протяжении долгого времени проявлять агрессию в отношении РФ.
"Такая близорукая убеждённость чревата самыми опасными последствиями", — считает директор СВР.
Как пояснил Нарышкин, сегодня в США нет политика, похожего на экс-президента страны Джона Кеннеди, который согласился принять шаги для прекращения противостояния между Москвой и Вашингтоном в период Карибского кризиса в 1962 году.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что стремление Штатов к военно-стратегическому превосходству негативно влияет на мировую ситуацию. Дипломат сравнил текущую международную обстановку с Карибским кризисом.
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