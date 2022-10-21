Потенциальные военные противники применяют беспилотники, что лишает страны Запада господства в воздухе, а это являлось их главным преимуществом. Так считает генерал-лейтенант Вооружённых сил Британии Джеймс Мартин, пишет Daily Telegraph.
По его словам, благодаря своей дешевизне и доступности, дроны "практически демократизировали использование воздушного пространства и воздушной разведки". Это ограничивает возможности западных войск, поскольку противники получили доступ к ведению боёв с помощью высокотехнологичных средств и могут предпринять ответные действия.
"Мы больше не исходим из предположения о том, что контролируем воздушное пространство", — резюмировал генерал.
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