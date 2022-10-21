Стремоусов: власти Херсонской области пожалуются в ООН из-за обстрелов ВСУ

В планах руководства Херсонской области — направить обращение в ООН с жалобой на обстрелы со стороны Украины, которые в последнее время происходят всё чаще. Об этом сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

"Я думаю, что мы будем обращаться в Организацию Объединенных Наций по сложившейся ситуации, связанной с участившимися обстрелами региона", — сказал Стремоусов в разговоре с РИА Новости.

В ночь на 21 октября украинские военные открыли огонь по гражданской переправе, находящейся в Херсоне. Власти области уточнили, что при обстреле ВСУ использовали РСЗО HIMARS, а в качестве боеприпасов были применены кассетные ракеты с осколочными элементами. По сообщению СК РФ, четверо людей погибли, ещё 13 — ранены.