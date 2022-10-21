Морозов: главе Украины Зеленскому кажется, что мир держится на оружии и деньгах

Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что мир держится на оружии и деньгах, которые направляют киевскому режиму. Такое мнение выразил депутат Госдумы Олег Морозов.

По его словам, на фоне этой позиции глава Украины проявляет смелость в своих заявлениях. В интервью РИА Новости парламентарий отметил, что Зеленский "из своего бункера" может разглядеть лишь стволы гаубиц НАТО.

"Ему кажется, что современный мир держится, как и он сам, только на этих стволах и долларах, которые ему грузовиками привозят", — высказался Морозов.

При этом он добавил, что другие государства не собираются останавливать общение с РФ, в том числе в рамках саммита "Большой двадцатки", запланированного на ноябрь. Как пояснил депутат, руководители мировых держав будут вести диалог с Зеленским до тех пор, пока он "нужен хозяевам".

Кроме того, политик назвал украинского президента "главным европейским отморозком".

Ранее директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов сообщил в интервью Pravda.Ru, что Зеленский, говоря о непричастности Киева к подрыву Крымского моста, пытается избежать заслуженного наказания.