По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, мир не ограничивается коллективным Западом, и есть много стран, которые действительно хотят сотрудничать с Россией.
Представитель Кремля напомнил, что так называемый коллективный Запад вводит огромное количество незаконных санкций против России, однако это не мешает стране развиваться.
"Но мир больше, чем коллективный Запад, и целый ряд других стран наоборот больше заинтересован в том чтобы освобождающееся пространство занимать своим бизнесом", — сказал Песков в рамках форума "Сделано в России".
Пресс-секретарь президента отметил, что на этом фоне большое количество стран мира получают новые возможности для развития и сотрудничества.
"Вакуума в таком экономическом сотрудничестве не бывает. Если уходят одни, исчезают одни возможности, то это вакуум заполняют другие и появляются новые, более привлекательные возможности", — отметил Песков.
Несмотря на сложные сегодняшние условия, российская экономика развивается, и намерена делать это и впредь.
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