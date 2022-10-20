Песков: мир больше коллективного Запада, многие страны хотят сотрудничать с РФ

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, мир не ограничивается коллективным Западом, и есть много стран, которые действительно хотят сотрудничать с Россией.

Представитель Кремля напомнил, что так называемый коллективный Запад вводит огромное количество незаконных санкций против России, однако это не мешает стране развиваться.

"Но мир больше, чем коллективный Запад, и целый ряд других стран наоборот больше заинтересован в том чтобы освобождающееся пространство занимать своим бизнесом", — сказал Песков в рамках форума "Сделано в России".

Пресс-секретарь президента отметил, что на этом фоне большое количество стран мира получают новые возможности для развития и сотрудничества.

"Вакуума в таком экономическом сотрудничестве не бывает. Если уходят одни, исчезают одни возможности, то это вакуум заполняют другие и появляются новые, более привлекательные возможности", — отметил Песков.

Несмотря на сложные сегодняшние условия, российская экономика развивается, и намерена делать это и впредь.