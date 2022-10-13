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Песков рассказал об ухудшении отношений России с рядом стран

Мир

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что отношения России с рядом стран сегодня оставляют желать лучшего.

Песков рассказал об ухудшении отношений России с рядом стран

Песков констатировал ухудшение отношений с США, Японией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Кореей и некоторыми странами ЕС.

При этом представитель Кремля напомнил, что мир не состоит только лишь из этих стран, и со многими другими государствами Россия намерена развивать двусторонние связи, основываясь на взаимном уважении и обоюдной выгоде.

"Да, у России сейчас испортилось отношение, причем не по нашей воле, с Европой — причем не со всей, с Соединенными Штатами, с Канадой, с Австралией, с Японией, с Новой Зеландией, с Кореей. То есть с недружественными странами. Но весь мир больше, чем эти перечисленные страны", — сказал Песков в беседе с "Известиями".

Таким образом пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос корреспондента издания, не случится ли так, что Россия может оказаться в изоляции от остального мира.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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