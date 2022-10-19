Мэр Вилкул: в Кривом Роге на два дня приостановят радиовещание

Мэр города Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге на два дня приостановят радиовещание.

Вилкул заявил, что Днепропетровский филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения проводят ремонтные работы. В связи с этим в Кривом Роге будет приостановлено радиовещание в период с 08:00 до 17:00 20 и 21 октября.