Мэр города Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге на два дня приостановят радиовещание.
Вилкул заявил, что Днепропетровский филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения проводят ремонтные работы. В связи с этим в Кривом Роге будет приостановлено радиовещание в период с 08:00 до 17:00 20 и 21 октября.
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