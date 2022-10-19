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Израиль ответил отказом на требование Киева поставлять ему вооружения

Мир

Согласно заявлению израильского министра обороны Бени Ганца, Израиль отказывается снабжать Украину вооружением, однако это не касается поставок гуманитарной помощи, которые будут продолжены.

Израиль ответил отказом на требование Киева поставлять ему вооружения

Ганц заявил, что Израиль по-прежнему поддерживает Украину, Запад и НАТО, и будет делать это посредством поставок гуманитарной помощи и спасательного оборудования, но к поставкам систем вооружений это не относится.

"При этом я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине по ряду оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в тех рамках, как мы делали в прошлом", — сказал Ганц в ходе брифинга для послов стран Евросоюза.

Днём ранее в СМИ появилась информация, что Израиль отказался обеспечить телефонные переговоры между Гланцем и главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым после просьб своего министра по делам диаспоры Нахмана Шая о военной помощи для Киева.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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