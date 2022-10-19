Согласно заявлению израильского министра обороны Бени Ганца, Израиль отказывается снабжать Украину вооружением, однако это не касается поставок гуманитарной помощи, которые будут продолжены.
Ганц заявил, что Израиль по-прежнему поддерживает Украину, Запад и НАТО, и будет делать это посредством поставок гуманитарной помощи и спасательного оборудования, но к поставкам систем вооружений это не относится.
"При этом я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине по ряду оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в тех рамках, как мы делали в прошлом", — сказал Ганц в ходе брифинга для послов стран Евросоюза.
Днём ранее в СМИ появилась информация, что Израиль отказался обеспечить телефонные переговоры между Гланцем и главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым после просьб своего министра по делам диаспоры Нахмана Шая о военной помощи для Киева.
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