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Сотников: отношения России и Израиля оказались под угрозой после предложения Шая

Мир

Изначально власти Израиля выступали за мирное решение вопроса, однако некоторые политические круги настаивали на оказании военной помощи Киеву. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук, востоковед Владимир Сотников, комментируя Pravda.Ru призыв израильского министра начать поставки оружия Украине.

Сотников: отношения России и Израиля оказались под угрозой после предложения Шая

Он полагает, что у той партии, которая призывает руководство Израиля предоставить вооружение, сейчас есть некое превосходство. Однако Тель-Авив не будет принимать поспешные решения, поскольку это может понести за собой определённые политические риски и ухудшить хорошие отношения с Москвой, отметил Сотников.

"Этот израильский чиновник выражает мнение не самого крупного руководства Израиля. Решать именно президенту Израиля и премьер-министру. А вот это решение, я думаю, они принимать не будут", — указал собеседник Pravda.Ru.

Если поставки на Украину будут осуществлены, то российский МИД предупредит Израиль о том, что подобный шаг ставит под угрозу отношения между Москвой и Тель-Авивом, заключил эксперт.

Ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил о необходимости оказывать военную помощь Киеву. Он отметил, что Иран передаёт России ракеты, поэтому Израиль должен ответить и начать действовать по примеру США и стран НАТО.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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