По мнению политического эксперта Сергея Маркова, Вашингтон и Лондон готовят масштабную провокацию на территории Украины.
После этого США и Великобритания обвинят Россию в использовании ядерного оружия, убеждён он. Затем НАТО может нанести якобы ответный удар по российской армии.
Марков считает, что ВСУ планируют начать наступление на Херсонском направлении и взорвать Каховскую плотину. Ядерный удар будет преподнесён как "месть" Москве, отметил политолог.
"Всё это может произойти в ближайшие две недели, в октябре, до выборов в Конгресс США", — написал он в своём Telegram-канале.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.