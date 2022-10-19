Марков заявил о возможной ядерной провокации США и Британии на Украине

По мнению политического эксперта Сергея Маркова, Вашингтон и Лондон готовят масштабную провокацию на территории Украины.

После этого США и Великобритания обвинят Россию в использовании ядерного оружия, убеждён он. Затем НАТО может нанести якобы ответный удар по российской армии.

Марков считает, что ВСУ планируют начать наступление на Херсонском направлении и взорвать Каховскую плотину. Ядерный удар будет преподнесён как "месть" Москве, отметил политолог.

"Всё это может произойти в ближайшие две недели, в октябре, до выборов в Конгресс США", — написал он в своём Telegram-канале.