Экс-офицер НАТО Анро: Европе не хватит денег для создания общей системы ПВО

Европейским странам не хватит денежных средств, чтобы создать общую систему противовоздушной обороны. Об этом заявил экс-офицер Североатлантического альянса Пьер Анро.

По его мнению, у зенитно-ракетного комплекса Patriot ограниченный радиус действия, поэтому численность батарей придётся увеличивать в несколько раз. Одна такая установка стоит миллионы долларов, указал Анро.

"Кто будет платить за сотни необходимых батарей? У ЕС нет денег… а ракета стоит миллион долларов США. Боюсь, что в нынешних обстоятельствах этот проект не может быть оплачен", — сказал он в беседе с РИА Новости.