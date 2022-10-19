Европейским странам не хватит денежных средств, чтобы создать общую систему противовоздушной обороны. Об этом заявил экс-офицер Североатлантического альянса Пьер Анро.
По его мнению, у зенитно-ракетного комплекса Patriot ограниченный радиус действия, поэтому численность батарей придётся увеличивать в несколько раз. Одна такая установка стоит миллионы долларов, указал Анро.
"Кто будет платить за сотни необходимых батарей? У ЕС нет денег… а ракета стоит миллион долларов США. Боюсь, что в нынешних обстоятельствах этот проект не может быть оплачен", — сказал он в беседе с РИА Новости.
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