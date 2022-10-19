Боррель извинился за "расистское" высказывание про "привилегированную" Европу

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ничего "расистского" в его высказывании про "привилегированную" Европу нет и он говорил не о культуре "остального мира", который назвал "джунглями", а о политической ситуации.

"Рост этого мира беззакония и беспорядка — это то, что я имел в виду, говоря о "джунглях". Моя ссылка на "джунгли" не имеет расистского, культурного или географического подтекста", — заявил Боррель.

Ранее глава дипломатии ЕС сравнил Европу с "прекрасным садом", но посетовал, что её окружают "джунгли".