Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ничего "расистского" в его высказывании про "привилегированную" Европу нет и он говорил не о культуре "остального мира", который назвал "джунглями", а о политической ситуации.
"Рост этого мира беззакония и беспорядка — это то, что я имел в виду, говоря о "джунглях". Моя ссылка на "джунгли" не имеет расистского, культурного или географического подтекста", — заявил Боррель.
Ранее глава дипломатии ЕС сравнил Европу с "прекрасным садом", но посетовал, что её окружают "джунгли".
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