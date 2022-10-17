Politico: Илон Маск является посланником Путина на Западе

Американский миллиардер Илон Маск, который предложил план по мирному урегулированию украинского конфликта, является посланником президента России Владимира Путина. Об этом заявила американский политолог Фиона Хилл.

На данный момент Вашингтон не знает, чем закончится спецоперация на Украине, поскольку все попытки западных стран запугать Москву провалились.

"Путин пытается заставить Запад согласиться на его условия, используя таких посланников, как миллиардер Илон Маск. Их устами он предлагает договорённости, которые положили бы конец конфликту на его условиях", — заявила Хилл в интервью Politico.

Политолог считает, что это не просто спецоперация российской армии, а конфликт, в котором участвуют великие державы. Сложившаяся ситуация является концом существующего мирового порядка, убеждена Хилл.

"Наш мир уже не будет таким, каким был раньше", — заявила она.