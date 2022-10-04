Читатели британского таблоида Daily Mail оценили предложение Илона Маска по поводу мирного решения украинского конфликта и отметили, что Незалежной следует подальше держаться от НАТО.
"Илон прав. Нам не нужна ядерная война", — написал один из комментаторов.
Пользователи Сети назвали США "военной машиной", которая выкачивает миллиарды долларов из американцев и ведёт опосредованную войну с Россией.
"Никто из западных политиков не хочет дипломатического решения. Они зарабатывают на этом слишком много денег, чтобы говорить об урегулировании", — резюмировали читатели.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.