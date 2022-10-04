Читатели DM оценили план Маска по урегулированию конфликта: "Илон прав"

Читатели британского таблоида Daily Mail оценили предложение Илона Маска по поводу мирного решения украинского конфликта и отметили, что Незалежной следует подальше держаться от НАТО.

"Илон прав. Нам не нужна ядерная война", — написал один из комментаторов.

Пользователи Сети назвали США "военной машиной", которая выкачивает миллиарды долларов из американцев и ведёт опосредованную войну с Россией.

"Никто из западных политиков не хочет дипломатического решения. Они зарабатывают на этом слишком много денег, чтобы говорить об урегулировании", — резюмировали читатели.