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Маск признал безуспешность своих миротворческих попыток по Украине

Мир

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его миротворческие попытки, связанные с конфликтом на Украине и угрозой ядерной войны, терпят неудачу.

Маск признал безуспешность своих миротворческих попыток по Украине

Это признание прозвучало в ходе публичной переписки в соцсети Илона Маска с другим известным предпринимателем Кимом Доткомом.

Немецко-финский предприниматель выразил "полное разочарование" после того, как Маск согласился продолжать бесплатно поставлять услуги спутникового интернета на территории Украины. Он заявил, что Маск таким образом будет продолжать "прокси-войну США на Украине". На что Маск ответил: "Будь проклят, если ты это сделаешь, будь проклят, если не сделаешь… Похоже, я просто проклят".

Дотком призвал Маска "отложить в сторону личные интересы ради планеты и человечества" и "попросить Путина и Байдена встретиться для мирных переговоров". Он отметил, что призыв главы SpaceX к миру дал многим людям надежду.

"Я изо всех сил пытаюсь разрядить эту ситуацию и явно терплю неудачу", — признался в ответ Илон Маск.

Ранее представители украинской стороны беспощадно раскритиковали предложенный американским бизнесменом мирный план по Украине.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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