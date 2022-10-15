Американский миллиардер Илон Маск согласился и дальше помогать Украине, хотя в его заявлении читается явное раздражение.
Глава компании Tesla и SpaceX написал в своём микроблоге, что не отказывается от финансирования работы на Украине интернета Starlink.
"Черт с ним… Хотя Starlink всё еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", — высказался изобретатель США.
Ранее Маск объяснил, что Россия может "убить" спутниковую систему Starlink на Украине, несмотря на её защиту.
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