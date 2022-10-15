"Чёрт с ним". Маск решил продолжать финансировать работу в Украине Starlink

Американский миллиардер Илон Маск согласился и дальше помогать Украине, хотя в его заявлении читается явное раздражение.

Глава компании Tesla и SpaceX написал в своём микроблоге, что не отказывается от финансирования работы на Украине интернета Starlink.

"Черт с ним… Хотя Starlink всё еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", — высказался изобретатель США.

Ранее Маск объяснил, что Россия может "убить" спутниковую систему Starlink на Украине, несмотря на её защиту.