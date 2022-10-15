TNI: средства ПВО России и Китая представляют угрозу для истребителей F-35 США

ВВС США отрабатывают боевые задачи на истребителях F-35. Американские военные эксперты обеспокоены тем, что им придётся противостоять лучшим российским и китайским ПВО, пишет TNI.

Самолёты F-35 должны быть незаметными для противника, однако современные комплексы ПВО России обнаруживают любые цели за сотни километров. На данный момент ведётся работа по оснащению истребителей современным программным обеспечением. Пилот сможет пользоваться радиолокационными станциями (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Это позволит уклоняться от систем противовоздушно обороны противника.