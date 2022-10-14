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Российский лидер Владимир Путин отметил, что текущий события на Украине очень, мягко говоря, неприятны, однако если бы Россия продолжила бездействовать, положение было бы намного хуже.

По этой причине президент назвал своё решение касательно спецоперации "своевременным и правильным".

"То, что происходит сегодня — малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях, вот и все. Так что мои действия правильные и своевременные", — сказал Путин во время пресс-конференции.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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