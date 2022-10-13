Глава Турции Эрдоган выступил за разработку новой системы мировой безопасности

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган указал на необходимость придумать новую систему безопасности в мире.

"Архитектура должна быть разработана заново, на основе более справедливого понимания", — подчеркнул руководитель республики во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Вместе с этим президент обратил внимание на важность равноправия между странами. Как отметил Эрдоган, современный мир состоит не только из пяти государств-членов Совбеза ООН.

Ранее Эрдоган рассказал о цели Анкары на Украине. По словам лидера Турции, власти стремятся решить конфликт между Киевом и Москвой.