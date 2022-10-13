Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган указал на необходимость придумать новую систему безопасности в мире.
"Архитектура должна быть разработана заново, на основе более справедливого понимания", — подчеркнул руководитель республики во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Вместе с этим президент обратил внимание на важность равноправия между странами. Как отметил Эрдоган, современный мир состоит не только из пяти государств-членов Совбеза ООН.
Ранее Эрдоган рассказал о цели Анкары на Украине. По словам лидера Турции, власти стремятся решить конфликт между Киевом и Москвой.
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