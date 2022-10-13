Макрон пригрозил Лукашенко проблемами за участие в спецоперации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко столкнется с проблемами, если примет активное участие в украинском конфликте, заявил лидер Франции Эммануэль Макрон.

"Если президент Лукашенко решит ещё больше посвятить себя украинскому конфликту, он должен взять на себя ответственность, которая, думаю, не обойдётся для него без проблем", — отметил французский президент в интервью журналистам телеканала France 2.

Макрон уточнил, что Белоруссия уже находится под западными санкциями, так как позволила разместиться на своей территории российским военным, которые позднее были "переброшены на Украину".